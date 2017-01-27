На перепоховання О.Олеся у Києві витратять 80 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Для транспортування праху українського письменника Олександра Олеся було витрачено 60 тисяч гривень, на саме перепоховання спрямують ще 80 тисяч гривень. Про це під час брифінгу повідомив очільник відомства Євген Нищук, передає кореспондент УНН.
“Було рішення Кабінету міністрів виділити кошти для всієї процедури перепоховання. 60 тис. гривень було направлено для Міністерства закордонних справ України, які здійснювали саму процедуру транспортування. І 80 тис. гривень Міністерство культури буде направляти на Київську міську державну адміністрацію для самого перепоховання, яке буде тут, в Києві”, — сказав він.
Нагадаємо, перепоховання О.Олеся відбудеться у неділю 29 січня на Лук’янівському кладовищі у столиці.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 27 січня, до міжнародного аеропорту “Бориспіль” прибув авіарейс з Праги з прахом українського письменника Олександра Олеся і його дружини.