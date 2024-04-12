На переименованной станции столичного метро "Площадь Украинских героев" установили новые буквы

В Киеве на переименованной станции метрополитена "Площадь Украинских Героев" смонтировали первый комплект букв, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

Как сообщается, сейчас на путевой стене установили один комплект названия станции из четырех необходимых.

Как отметили в КГГА, одна надпись имеет 26 символов и требует времени для монтажа. Работы могут проходить только ночью, когда отсутствуют движение поездов и напряжение на контактном рельсе.

В общем, как сообщается, во время переименования этой станции изготовили 104 символа. Вес одной буквы - около 3 кг. А название станции "Площадь Украинских Героев" является самым длинным среди других названий станций метро.

В КГГА рассказали, что автор букв - шрифтовой дизайнер Богдан Гдаль, который по собственной инициативе начал работу над созданием надписей в прошлом году.

Идею художника поддержали архитекторы переименованной станции и предоставили все необходимые согласования.

Напомним

В мае прошлого года в Киеве переименовали три станции метро - две действующие и одну проектную. Переименовали станцию метрополитена "Дружбы народов" на станцию "Зверинецкая", станцию "Площадь Льва Толстого" на "Площадь Украинских Героев", проектную станцию метро "Проспект Правды" на станцию "Варшавская".