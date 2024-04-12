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На переименованной станции столичного метро "Площадь Украинских героев" установили новые буквы
На переименованной станции киевского метрополитена установили новые буквы с надписью "Площадь Героев Украины": сейчас завершен один комплект из 26 символов из четырех необходимых.
СБУ пришла с обысками к "агенту в рясе" из руководства УПЦ МП Данилевичу - источник
СБУ проводит обыск у заместителя председателя синодального отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерея Николая Данилевича, известного своей поддержкой рф и оправданием агрессии россии против Украины.
Гросси призвал воздерживаться от любых действий, которые нарушают принципы МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии на ЗАЭС
Генеральный директор МАГАТЭ призвал к максимальной военной сдержанности и полному соблюдению пяти конкретных принципов для предотвращения ядерной аварии и обеспечения целостности Запорожской атомной электростанции после того, как серия атак беспилотников значительно повысила риск.
Юморист из "Лиги смеха" Виктор Розовый на фронте получил тяжелое ранение в голову
Юморист Виктор Розовый, который служит в 3-й бригаде, получил сложное осколочное ранение головы во время полевого задания 21 марта, был прооперирован, но сейчас находится в сознании и вскоре начнет реабилитацию.
Глава наблюдательного совета "Центрэнерго": восстанавливать Трипольскую ТЭС без предоставления Украине систем ПВО - "бесполезно"
Восстановление Трипольской ТЭС, которая была разрушена российским ракетным ударом, без предоставления Украине систем противовоздушной обороны является "бесполезным делом", считает Андрей Гота, председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго".
В Финляндии опасаются экологической катастрофы из-за российских "танкеров-призраков"
Финляндия предупреждает о повышенном риске экологической катастрофы из-за флота российских "танкеров-призраков", которые транспортируют нефть через Балтийское море вопреки санкциям: еженедельно через Финский залив проходит около 100 000 тонн сырой нефти.
Расстрел украинских военнопленных: Кислица призвал Совбез ООН уделить "вопросу первоочередное внимание"
Постоянный представитель Украины при ООН призывает Совет Безопасности в первую очередь остановить случаи казни россией украинских военнопленных.
Опендатабот: почти втрое меньше коррупционеров наказали в 2023 году
В 2023 году в Реестр коррупционеров в Украине было внесено 2 420 человек, что почти втрое меньше, чем в 2021 году, причем больше всего случаев зарегистрировано во Львовской и Киевской областях.
Омбудсмен призывает родственников пленных подать заявки в Координационный штаб для уточнения личных данных
Родственников пленных и пропавших без вести украинских защитников, а также незаконно удерживаемых россией гражданских лиц призывают сделать заявки в личном кабинете Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Стычка произошла между военным ТЦК и персоналом больницы в Одесской области: в центре комплектования прокомментировали
В Болграде Одесской области произошла стычка между военнослужащим и персоналом больницы, что привело к вызову полиции и проведению служебного расследования начальником районного ТЦК.