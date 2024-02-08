На парковке торгового центра Дарницкого района водитель микроавтобуса наехал на женщину, которая погибла на месте

Киевская полиция начала уголовное производство по факту смертельной аварии на парковке ТРЦ. Об этом сообщила полиция Киева, передает УНН.

Детали

Отмечается, что днем 8 февраля на парковке одного из ТРЦ Дарницкого района водитель микроавтобуса "Рено" во время движения задним ходом наехал на женщину.

На место происшествия выезжали следователи по расследованию ДТП главка полиции. Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса 1998 года рождения выезжал задним ходом с территории парковки и наехал на 67-летнюю женщину. Киевлянка получила тяжелые травмы, от которых погибла на месте происшествия.

Следователи внесли указанный факт в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего. По предварительной информации водитель находился за рулем в трезвом состоянии.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Устанавливаются все обстоятельства смертельного ДТП.