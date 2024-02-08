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На парковці торговельного центру Дарницького району водій мікроавтобуса наїхав на жінку, яка загинула на місці

На парковці торговельного центру Дарницького району водій мікроавтобуса наїхав на жінку, яка загинула на місці

Київ • УНН

 • 35182 перегляди

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП, під час якої мікроавтобус, що рухався заднім ходом на парковці торгового центру в Києві, збив жінку. Постраждала загинула на місці події.

Київська поліція розпочала кримінальне провадження за фактом смертельної аварії на парковці ТРЦ. Про це повідомила поліція Києва, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що вдень 8 лютого на парковці одного з ТРц Дарницького району водій мікроавтобусу "Рено" під час руху заднім ходом наїхав на жінку.

На місце події виїжджали слідчі з розслідування ДТП главку поліції. Попередньо встановлено, що водій мікроавтобусу 1998 року народження виїжджав заднім ходом з території парковки та наїхав на 67-річну жінку. Киянка отримала тяжкі травми, від яких загинула на місці події.

Слідчі внесли вказаний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого. За попередньою інформацію водій перебував за кермом у тверезому стані.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Встановлюються усі обставини смертельної автопригоди.

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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