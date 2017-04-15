На параде в КНДР демонстрировали баллистические ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Баллистические ракеты, в том числе на восьмиколесный шасси, демонстрировались на большом военном параде в столице КНДР, устроенном по случаю национального праздника - 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
Согласно утверждению ряда военных экспертов, среди новинок была баллистическая ракета морского базирования.
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"На площади прошла бронетехника: танки, самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты. Были показаны произведенные в КНДР новые модификации реактивных систем залпового огня ", - говорится в сообщении.
Перед почетной трибуной на площади имени Ким Ир Сена, на которой находился лидер страны Ким Чен Ын, прошли также парадные расчеты подразделений всех видов вооруженных сил КНДР, в том числе женские.
Парад сопровождался воздушным шоу: группа самолетов изобразила в небе над Пхеньяном цифру 105.
Напомним, в Пхеньяне, 15 апреля, проходит парад, посвященный 105-летию со дня рождения Кир Ир Сена - основателя государства, деда нынешнего лидера страны Ким Чен Ына. Этот день в Северной Корее называется Днем Солнца и считается главным государственным праздником.
Как сообщал УНН, парад 105-й годовщины рождения Ким Ир Сена может стать крупнейшим в истории КНДР.