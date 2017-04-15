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На параді в КНДР демонстрували балістичні ракети

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Балістичні ракети, в тому числі на восьмиколісному шасі, демонструвалися на великому військовому параді в столиці КНДР, влаштованому з нагоди національного свята — 105-й річниці від дня народження Кім Ір Сена, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Відповідно до твердження ряду військових експертів, серед новинок була балістична ракета морського базування.

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“На площі пройшла бронетехніка: танки, самохідні артилерійські установки, бойові машини піхоти. Були показані вироблені в КНДР нові модифікації реактивних систем залпового вогню,” — йдеться в повідомленні.

Перед почесною трибуною на площі імені Кім Ір Сена, на якій знаходився лідер країни Кім Чен Ин, пройшли також парадні розрахунки підрозділів усіх видів збройних сил КНДР, в тому числі жіночі.

Парад супроводжувався повітряним шоу: група літаків зобразила в небі над Пхеньяном цифру 105.

Нагадаємо, у Пхеньяні, 15 квітня, проходить парад, присвячений 105-й річниці від дня народження Кир Ір Сена — засновника держави, діда нинішнього лідера країни Кім Чен Ина. Цей день в Північній Кореї називається Днем Сонця і вважається головним державним святом.

Як повідомляв УНН, парад 105-ї річниці народження Кім Ір Сена може стати найбільшим в історії КНДР.

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