На параді в КНДР демонстрували балістичні ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Балістичні ракети, в тому числі на восьмиколісному шасі, демонструвалися на великому військовому параді в столиці КНДР, влаштованому з нагоди національного свята — 105-й річниці від дня народження Кім Ір Сена, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Відповідно до твердження ряду військових експертів, серед новинок була балістична ракета морського базування.
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“На площі пройшла бронетехніка: танки, самохідні артилерійські установки, бойові машини піхоти. Були показані вироблені в КНДР нові модифікації реактивних систем залпового вогню,” — йдеться в повідомленні.
Перед почесною трибуною на площі імені Кім Ір Сена, на якій знаходився лідер країни Кім Чен Ин, пройшли також парадні розрахунки підрозділів усіх видів збройних сил КНДР, в тому числі жіночі.
Парад супроводжувався повітряним шоу: група літаків зобразила в небі над Пхеньяном цифру 105.
Нагадаємо, у Пхеньяні, 15 квітня, проходить парад, присвячений 105-й річниці від дня народження Кир Ір Сена — засновника держави, діда нинішнього лідера країни Кім Чен Ина. Цей день в Північній Кореї називається Днем Сонця і вважається головним державним святом.
Як повідомляв УНН, парад 105-ї річниці народження Кім Ір Сена може стати найбільшим в історії КНДР.