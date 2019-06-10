На вооружение Вооруженных сил принята система, которая находит вражеские суда
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. На вооружение Вооруженных Сил Украины принята радиогидроакустическая система "Ятрань", которая предназначена для обнаружения вражеских кораблей и подводных лодок. Соответствующий приказ подписал министр обороны Украины Степан Полторак на основании положительных результатов государственных испытаний, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы "Укроборонпрома".
Сообщается, что система, которая была разработана "КНДИ Гидроприборов", состоит из специальных гидроакустических буев, имеющих сверхчувствительные акустические сенсоры, и цифровой центр обработки информации.
Система объединяет информацию из многих гидроакустических буев, которые работают в пассивном режиме и абсолютно незаметны для противника. Это позволяет полностью контролировать перемещения вражеских кораблей и подводных лодок и передавать координаты целей для уничтожения.
Еще одной особенностью гидроакустических буев "Ятрань" является то, что они могут сбрасываться с вертолетов, пишут в пресс-службе.
Система использовалась во время международных учений "Си Бриз", в условиях максимально приближенных к боевым.
В госпредприятии сообщили, что сейчас специалисты "КНДИ Гидроприборов" готовят "Ятрань" к серийному производству, которое планируется развернуть в рамках Государственного оборонного заказа.
Как сообщал УНН, в сенате США заявили, что Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве с американским сенатором Робертом Портманом рассказал о потребностях украинской армии в новых системах вооружений.