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На озброєння Збройних сил прийнято систему, яка знаходить ворожі човни

На озброєння Збройних сил прийнято систему, яка знаходить ворожі човни

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. На озброєння Збройних Сил України прийнята радіогідроакустична система “Ятрань”, яка призначена для виявлення ворожих кораблів та підводних човнів. Відповідний наказ підписав міністр оборони України Степан Полторак на підставі позитивних результатів державних випробувань, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби “Укроборонпрому”.

Повідомляється, що система, яка була розроблена "КНДІ Гідроприладів", складається зі спеціальних гідроакустичних буїв, що мають надчутливі акустичні сенсори, та цифрового центру обробки інформації.

Система об‘єднує інформацію з багатьох гідроакустичних буїв, які працюють у пасивному режимі та абсолютно непомітні для противника. Це дає змогу повністю контролювати переміщення ворожих кораблів та підводних човнів та передавати координати цілей для знищення.

Ще однією особливістю гідроакустичних буїв "Ятрані" є те, що вони можуть скидатись з вертольотів, пишуть в прес-службі.
Система використовувалась під час міжнародних навчань "Сі Бриз", в умовах максимально наближених до бойових.

В держпідприємстві повідомили, що наразі фахівці "КНДІ Гідроприладів" готують "Ятрань" до серійного виробництва, яке планується розгорнути у рамках Державного оборонного замовлення.

Як повідомляв УНН, у сенаті США заявили, що Президент України Володимир Зеленський на зустрічі в Києві з американським сенатором Робертом Портманом розповів про потребу української армії в нових системах озброєнь.

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