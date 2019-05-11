На острове Сардиния прошла инаугурация почетного консульства Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. На итальянской острове Сардиния прошла инаугурация Почетного консульства в городе Кальяри. Об этом сообщает УНН со ссылкой на посольство Украины в Италии в Twitter.
"С сегодняшнего дня украинский флаг украшать одну из центральных улиц главного города Сардинии! 10 мая 2019 года состоялась торжественная инаугурация Почетного консульства Украины в городе Кальяри", - говорится в сообщении.
Перед этим, посольство Украины в Италии сообщило, что главный аэропорт Рима изменил написание украинской столицы на электронных табло с Kiev на Kyiv.
Напомним, посольство Соединенных Штатов Америки в Украине призвало Российскую Федерацию немедленно освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.
Відсьогодні прапор прикрашатиме одну з центральних вулиць головного міста Сардинії!
10 травня 2019 відбулась урочиста інавгурація Почесного консульства України у місті Кальярі! pic.twitter.com/6NecmOgc9L