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У посольстві США закликали РФ негайно звільнити Сенцова

У посольстві США закликали РФ негайно звільнити Сенцова

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні закликало Російську Федерацію негайно звільнити незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова. Про це повідомили у посольстві США в Україні у Twitter, передає УНН.

"Ми приєднуємося до українців, закликаючи Росію негайно звільнити Олега Сенцова, чиє свавільне затримання триває вже п'ять років. Він та інші українські політичні в'язні, яких затримала Росія, заслуговують на свободу", - йдеться у повідомленні.

Спеціальний представник Держдепартаменту США Курт Волкер прокоментував заяву посольства, зазначивши, що "п’ять років – це дуже довго".

Нагадаємо, глава МЗС Великої Британії зробив заяву до п'ятої річниці арешту Сенцова.

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