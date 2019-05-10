В посольстве США призвали РФ немедленно освободить Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине призвало Российскую Федерацию немедленно освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщили в посольстве США в Украине в Twitter, передает УНН.
"Мы присоединяемся к украинцам, призывая Россию немедленно освободить Олега Сенцова, чье произвольное задержание длится уже пять лет. Он и другие украинские политические заключенные, которых задержала Россия, заслуживают свободу", - говорится в сообщении.
Специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер прокомментировал заявление посольства, отметив, что "пять лет - это очень долго".
Напомним, глава МИД Великобритании сделал заявление к пятой годовщине ареста Сенцова.