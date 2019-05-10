В посольстве США призвали РФ немедленно освободить Сенцова

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 81241 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 101454 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 104293 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 105883 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 129973 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113129 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138798 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144799 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130225 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130296 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В посольстве США призвали РФ немедленно освободить Сенцова

В посольстве США призвали РФ немедленно освободить Сенцова

Киев  •  УНН

 • 10500 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине призвало Российскую Федерацию немедленно освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщили в посольстве США в Украине в Twitter, передает УНН.

"Мы присоединяемся к украинцам, призывая Россию немедленно освободить Олега Сенцова, чье произвольное задержание длится уже пять лет. Он и другие украинские политические заключенные, которых задержала Россия, заслуживают свободу", - говорится в сообщении.

Специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер прокомментировал заявление посольства, отметив, что "пять лет - это очень долго".

Напомним, глава МИД Великобритании сделал заявление к пятой годовщине ареста Сенцова.

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