На острові Сардинія пройшла інавгурація почесного консульства України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. На італьянському острові Сардинія пройшла інавгурація Почесного консульства у місті Кальярі. Про це повідомляє УНН із посиланням на посольство України в Італії у Twitter.
"Відсьогодні український прапор прикрашатиме одну з центральних вулиць головного міста Сардинії! 10 травня 2019 відбулась урочиста інавгурація Почесного консульства України у місті Кальярі", - йдеться у повідомленні.
Перед цим, посольство України в Італії повідомило, що головний аеропорт Риму змінив написання української столиці на електронних табло з Kiev на Kyiv.
Нагадаємо, посольство Сполучених Штатів Америки в Україні закликало Російську Федерацію негайно звільнити незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова.
Відсьогодні прапор прикрашатиме одну з центральних вулиць головного міста Сардинії!
10 травня 2019 відбулась урочиста інавгурація Почесного консульства України у місті Кальярі! pic.twitter.com/6NecmOgc9L