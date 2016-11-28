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На личную охрану руководства "Нафтогаз" потратит около 1 млн грн

Киев • УНН

 • 7393 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" приглашает компании, которые предоставляют услуги, связанные с безопасностью, принять участие в открытых торгах на закупку услуг по обеспечению личной охраны в следующем году. Об этом говорится в сообщении компании, передает УНН.

На личную охрану руководства "Нафтогаз" потратит около 1 млн грн

В "Нафтогазе" добавили, что в соответствии с законодательством, такие услуги (личной охраны) могут предоставляться только работниками полиции охраны Национальной полиции Украины.

"Ожидаемая стоимость закупки составляет около 827 тыс. грн.

Срок оказания услуг - до 31 декабря 2017 г. включительно.

Нафтогаз намерен путем проведения открытых торгов определить подрядчика, который будет предоставлять качественные услуги на наиболее конкурентных условиях.

Участники торгов должны соответствовать квалификационным требованиям, иметь работников с соответствующей квалификацией и опытом работы.

Конечный срок подачи предложений конкурсных торгов - до 15:00 12 декабря 2016 г.", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УНН, ранее НАК "Нафтогаз" искала себе рекламщиков за 23,5 млн грн.

В итоге, "Нафтогаз" будет рекламировать газовую реформу на "Малятко-ТВ".

Также напомним, по словам эксперта Д.Марунича, руководство "Нафтогаза" блокирует реформирование компании.

"К сожалению, я наблюдаю, и не только я, что современное руководство "Нафтогаза", которое пришло под лозунгами, что мы его разделим, наоборот тормозит этот процесс, чтобы сохранить контроль над финансовыми потоками", - сказал он.

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