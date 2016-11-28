На особисту охорону керівництва “Нафтогаз” витратить близько 1 млн. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. НАК “Нафтогаз України” запрошує компанії, які надають послуги, пов’язані з безпекою, взяти участь у відкритих торгах на закупівлю послуг із забезпечення особистої охорони у наступному році. Про це йдеться у повідомленні компанії, передає УНН.
В “Нафтогаз” додали, що відповідно до законодавства, такі послуги (з особистої охорони) можуть надаватись тільки працівниками поліції охорони Національної поліції України.
“Очікувана вартість закупівлі складає близько 827 тис. грн.
Строк надання послуг — до 31 грудня 2017 року включно.
Нафтогаз має намір шляхом проведення відкритих торгів визначити підрядника, що надаватиме якісні послуги на найбільш конкурентних умовах.
Учасники торгів мають відповідати кваліфікаційним вимогам, мати працівників з відповідною кваліфікацією та досвідом роботи.
Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів — до 15:00 год. 12 грудня 2016 року”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, раніше НАК “Нафтогаз” розшукував собі рекламників за 23,5 млн грн.
У підсумку, “Нафтогаз” рекламуватиме газову реформу на “Малятко-ТВ”.
Також нагадаємо, за словами експерта Д.Марунича, керівництво “Нафтогазу” блокує реформування компанії.
“На жаль, я спостерігаю, і не тільки я, що сучасне керівництво „Нафтогазу“, яке прийшло під гаслами, що ми його розділимо, навпаки гальмує цей процес, щоб зберегти контроль над фінансовими потоками”, — сказав він.