На оккупированный Донбасс передали почти 180 тонн гуманитарной помощи

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 9 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей временно оккупированного Донбасса направлено продуктовые наборы общей массой 179,98 тонны", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Украину из США были направлены два 40-ка футовых контейнера медицинского гуманитарного груза.