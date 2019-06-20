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На оккупированный Донбасс передали почти 180 тонн гуманитарной помощи

Киев • УНН

 • 8822 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. На временно оккупированную территорию на Донбассе последовало 9 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

На оккупированный Донбасс передали почти 180 тонн гуманитарной помощи

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 9 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей временно оккупированного Донбасса направлено продуктовые наборы общей массой 179,98 тонны", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Украину из США были направлены два 40-ка футовых контейнера медицинского гуманитарного груза.

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