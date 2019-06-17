До України зі США направлено вантаж медичної гуманітарної допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. До чотирьох медичних закладів України військового та дитячого спрямувань із США направлено два 40-ка футових контейнери медичного гуманітарного вантажу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Посольство України в США у Facebook.
"З міста Денвер, шт.Колорадо, до України відправлено два 40-ка футових контейнери медичного гуманітарного вантажу. Усе медичне обладнання буде направлено до 4-х медичних закладів України військового та дитячого спрямувань: Військово-медичного клінічного центру професійної патології особового складу Збройних Сил України (м.Ірпінь), Дитячої клінічної лікарні Охматдит (м. Львів), Дитячої лікарні міста Житомира та Житомирського реабілітаційного центру братів Кузьміних", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що посольство і надалі буде сприяти реалізації проектів направлення медичного обладнання, насамперед, для лікування поранених ветеранів, що передбачено в спільному Меморандумі Посольства з проектом Support Hospitals in Ukraine.
Нагадаємо, на окуповану територію України прослідувало 16 вантажівок гуманітарної допомоги від Міжнародного Червоного Хреста.