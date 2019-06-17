В Украину из США направлен груз медицинской гуманитарной помощи

"Из города Денвер, шт.Колорадо, в Украину отправлено два 40-ка футовых контейнера медицинского гуманитарного груза. Все медицинское оборудование будет направлено в 4 медицинских учреждения Украины военного и детского направлений: Военно-медицинский клинический центр профессиональной патологии личного состава Вооруженных Сил Украина (Ирпень), Детской клинической больницы Охматдет (г. Львов), Детской больницы города Житомира и Житомирского реабилитационного центра братьев Кузьминых", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что посольство и в дальнейшем будет способствовать реализации проектов направления медицинского оборудования, в первую очередь, для лечения раненых ветеранов, предусмотрено в совместном Меморандуме Посольства проекту Support Hospitals in Ukraine.

Напомним, на оккупированную территорию Украины проследовало 16 грузовиков гуманитарной помощи от Международного Красного Креста.