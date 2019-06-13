Жителям Донбасу Червоний Хрест відправив 16 вантажівок гуманітарної допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. На окуповану територію України прослідувало 16 вантажівок гуманітарної допомоги від Міжнародного Червоного Хреста, повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу.
Через контрольно-пропускний пункт на в'їзд та виїзд "Новотроїцьке", до тимчасово окупованої території України, прикордонники пропустили 16 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного Червоного Хреста.
"Для жителів Донбасу направлено будівельні та сільськогосподарські матеріали, продовольчі набори, медичні препарати, а також корм для домашніх тварин. Загалом оформлено гуманітарний вантаж вагою 294,75 тонни", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Кучма обговорив з головою делегації Червоного Хреста проблеми Донбасу.