Жителям Донбасса Красный Крест отправил 16 грузовиков гуманитарной помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. На оккупированную территорию Украины проследовало 16 грузовиков гуманитарной помощи от Международного Красного Креста, сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Через контрольно-пропускной пункт на въезде и выезде "Новотроицкое", на временно оккупированную территорию Украины, пограничники пропустили 16 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Красного Креста.
"Для жителей Донбасса направлено строительные и сельскохозяйственные материалы, продовольственные наборы, медицинские препараты, а также корм для домашних животных. В общем оформлено гуманитарный груз весом 294,75 тонны", - говорится в сообщении.
Напомним, Кучма обсудил с главой делегации Красного Креста проблемы Донбасса.