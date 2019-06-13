Жителям Донбасса Красный Крест отправил 16 грузовиков гуманитарной помощи

Через контрольно-пропускной пункт на въезде и выезде "Новотроицкое", на временно оккупированную территорию Украины, пограничники пропустили 16 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Красного Креста.



"Для жителей Донбасса направлено строительные и сельскохозяйственные материалы, продовольственные наборы, медицинские препараты, а также корм для домашних животных. В общем оформлено гуманитарный груз весом 294,75 тонны", - говорится в сообщении.



Напомним, Кучма обсудил с главой делегации Красного Креста проблемы Донбасса.