На окупований Донбас передали майже 180 тонн гуманітарної допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. На тимчасово окуповану територію на Донбасі прослідувало 9 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Про це повідомила прес-служба ДПСУ, передає УНН.
"Через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України прослідувало 9 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Для жителів тимчасово окупованого Донбасу направлено продуктові набори загальною масою 179,98 тонни", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше до України зі США було направлено два 40-ка футових контейнери медичного гуманітарного вантажу.