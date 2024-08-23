На окраине Киева с помощью дрона спасли 12-летнего парня из болота

В Киевской области спасатели с помощью дрона спасли 12-летнего парня, застрявшего в болоте, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, пишет УНН.

Детали

Эта маленькая, но по своему уникальная спасательная операция, как указано, была проведена на окраине Киева.

Сообщение от 12-летнего парня Олега, который попросил о помощи и рассказал, что более трех часов блуждает по болоту и не может найти выход, поступило к спасателям Вышгородского района.

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На место, как отмечается, срочно выехали спасатели.

"Все время с Олегом поддерживали телефонную связь, подбадривали его и пытались сориентироваться на месте. Оказалось, что болотистая территория полностью заросла высоченным камышом и кустами. Подняли дрон. Сначала пытались привлечь внимание парня сиренами пожарного авто, но он их не слышал. После нескольких безуспешных попыток дрон все же нашел Олега и завис над ним. Парень, который к тому времени уже по пояс застрял в грязи и не мог двигаться, держался мужественно и пытался помогать в поисках", - рассказали спасатели.

Спасатели пошли по болоту за дроном, который висел над малым путешественником.

"Когда Олега вывели на твердую поверхность, он очень замерз, был полностью покусан слепнями и пиявками, с изрезанными камышом ногами. Его одежду и обувь затянуло в болото. Но паренек держался мужественно и ещё пытался с научной точки зрения рассказать спасателям, почему же он оказался в болоте. Но силы у малого уже не было. И тогда спасатели его по очереди понесли на себе", - отметили спасатели.

На суше, как указано, ждали отец и медицинская помощь, которая понадобилась и путешественнику и спасателю.

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