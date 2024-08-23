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На околиці Києва за допомогою дрона врятували 12-річного хлопця з болота

На околиці Києва за допомогою дрона врятували 12-річного хлопця з болота

Київ • УНН

 • 12624 перегляди

У Київській області рятувальники використали дрон, щоб знайти 12-річного хлопця, який застряг у болоті. Дитину, яка провела там понад три години, вдалося врятувати та передати медикам.

У Київській області рятувальники за допомогою дрона врятували 12-річного хлопця, що застряг у болоті, повідомили у ДСНС України у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

Ця маленька, але по своєму унікальна рятувальна операція, як вказано, була проведена на околиці Києва.

Повідомлення від 12-річного хлопця Олега, який попросив про допомогу і розповів, що понад три години блукає по болоту і не може знайти вихід, надійшло до рятувальників Вишгородського району.

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На місце, як зазначається, терміново виїхали рятувальники.

"Увесь час з Олегом підтримували телефонний зв’язок, підбадьорювали його та намагалися зорієнтуватися на місці. Виявилось, що болотиста територія повністю заросла височенним очеретом і кущами. Підняли дрон. Спочатку намагались привернути увагу хлопця сиренами пожежного авто, але він їх не чув. Після декількох безуспішних спроб дрон все ж таки знайшов Олега і завис над ним. Хлопчина, який на той час вже по пояс застряг в багнюці і не міг рухатися, тримався мужньо і намагався допомагати в пошуках", - розповіли рятувальники.

Рятувальники пішли по болоту за дроном, який висів над малим мандрівником.

"Коли Олега вивели на тверду поверхню, він дуже змерз, був повністю покусаний гедзями та п’явками, з порізаними очеретом ногами. Його одяг і взуття затягнуло в болото. Але хлопчина тримався мужньо і ще намагався з наукової точки зору розповісти рятувальникам, чому ж він опинився в болоті. Але сили у малого вже не було. І тоді рятувальники його по черзі понесли на собі", - зазначили рятувальники.

На суходолі, як вказано, чекали батько та медична допомога, яка знадобилась і мандрівнику і рятувальнику. 

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКиївщина

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