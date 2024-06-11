На оккупированной Луганщине выгорело 7 тыс. га леса - ОВА

В Луганской области на оккупированной территориях выгорело 7 тыс. га леса, а освобожденное Невское обстреляно российскими войсками из авиации, сообщили во вторник в Луганской ОВА, пишет УНН.

Детали

"Освобожденное Невское обстреляно из авиации. Также село, где еще остаются люди, подверглось обстрелам из минометов и артиллерии – ствольной и реактивной. Также в районе населенного пункта россияне нанесли авиационный удар. Минометный огонь противник вел по Стельмаховке, Куземовке, Макеевке. Шесть управляемых авиационных бомб враг направил по Серебрянскому лесу", – отметил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

На Купянском направлении, по его словам, захватчики атаковали при поддержке авиации. Силы обороны отразили там восемь атак. Противник пытался продвинуться в районах Невского, Грековки, в Серебрянском лесу на Лиманском направлении, добавил он.

"С начала года пожары уничтожили почти 7 тыс. га территории лесных массивов так называемой "лнр". За это время там произошло 176 случаев возгорания. Кое-где начинали гореть жилые массивы, расположенные вблизи лесов. Оккупационная власть не имеет необходимого количества сил и средств, чтобы противодействовать стихии. Правда, принимает профилактические меры - на территории "республики" установлено 39 стендов с соответствующей информацией и 42 шлагбаума, которые должны стать препятствием для пребывания в лесу", - сообщили в ОВА в Facebook.

На оккупированных территориях, сообщили в ОВА, продолжается скрытая мобилизация. "В частности, дефицит кадров испытывает так называемое "министерство внутренних дел лнр". Новых сотрудников туда набирают постоянно. Принимают мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Говорят, что юридическое образование не всегда необходимо. Главное - наличие полного среднего", - указали в ОВА.

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