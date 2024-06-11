На оккупированной Луганщине выгорело 7 тыс. га леса - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп
  •  36028 просмотра

НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп

Эксклюзив
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
  •  110216 просмотра

Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп

Эксклюзив
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
  •  113066 просмотра

Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию

Эксклюзив
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
  •  117062 просмотра

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

Эксклюзив
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
  •  111909 просмотра

Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат

Эксклюзив
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
  •  103449 просмотра

В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист

Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
10 июня 2024, 06:54  •  104971 просмотра

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Эксклюзив
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
10 июня 2024, 06:31  •  102041 просмотра

Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Эксклюзив
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10 июня 2024, 06:04  •  100059 просмотра

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Польша с четверга вновь введет буферную зону вдоль части своей границы с беларусью для повышения безопасности после того, как польский солдат получил ножевое ранение на границе.

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Предположительно организованный и профинансированный россией поджог гаражей муниципальной транспортной компании в Праге на прошлой неделе рассматривается как часть гибридной войны рф против Чешской Республики.

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Премьер Фиала о поджоге в Праге: "Существует подозрение, что атаку организовала и финансировала россия"

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В россии начался второй этап ядерных учений: что известно

Украина получит от Германии 30 млн евро на энергетику: на что пойдут деньги

Германия выделяет Украине 30,4 млн евро на повышение эффективности передачи электроэнергии, включая реконструкцию подстанции с автоматизированной системой управления, чтобы она соответствовала требованиям ENTSO-E по надежности и безопасности, улучшая синхронную работу с европейской энергетической системой.

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Украина получит от Германии 30 млн евро на энергетику: на что пойдут деньги