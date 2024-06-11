На окупованій Луганщині вигоріло 7 тис. га лісу - ОВА

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 20284 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 50029 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 66183 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 110504 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 134851 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138146 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 238762 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171071 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190196 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 173021 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3 м/с
50 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 27578 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 31147 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 38270 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 44032 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 24154 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 238763 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 359862 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 375562 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 291107 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 364154 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 59378 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76067 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87525 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170297 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172876 перегляди
Актуальне
На окупованій Луганщині вигоріло 7 тис. га лісу - ОВА

На окупованій Луганщині вигоріло 7 тис. га лісу - ОВА

Київ • УНН

 • 22280 перегляди

У Луганській області на окупованій територіях вигоріло 7000 гектарів лісу, звільнене Невське обстріляно ворогом з авіації, на окупованих територіях триває прихована мобілізація.

У Луганській області на окупованій територіях вигоріло 7 тис. га лісу, а звільнене Невське обстріляне російськими військами з авіації, повідомили у вівторок у Луганській ОВА, пише УНН.

Деталі

"Звільнене Невське обстріляне з авіації. Також село, де ще залишаються люди, зазнало обстрілів з мінометів та артилерії – ствольної та реактивної. Також в районі населеного пункту росіяни завдали авіаційного удару. Мінометний вогонь противник вів по Стельмахівці, Куземівці, Макіївці. Шість керованих авіаційних бомб ворог спрямував по Серебрянському лісу", – зазначив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

На Куп’янському напрямку, з його слів, загарбники атакували за підтримки авіації. Сили оборони відбили там вісім атак. Противник намагався просунутися в районах Невського, Греківки, у Серебрянському лісі на Лиманському напрямку, додав він.

"Від початку року пожежі знищили майже 7 тис. га території лісових масивів так званої "лнр". За цей час там сталося 176 випадків загоряння. Подекуди займалися житлові масиви, розташовані поблизу лісів. Окупаційна влада не має необхідної кількості сил та засобів, аби протидіяти стихії. Щоправда, вживає профілактичних заходів – на території "республіки" встановлено 39 стендів з відповідною інформацією та 42 шлагбауми, які мають стати перешкодою для перебування в лісі", - повідомили в ОВА у Facebook. 

На окупованих територіях, повідомили в ОВА, триває прихована мобілізація. "Зокрема, дефіцит кадрів відчуває так зване "міністерство внутрішніх справ лнр". Нових співробітників туди набирають постійно. Приймають чоловіків віком від 18 до 55 років. Кажуть, що юридична освіта не завжди потрібна. Головне – наявність повної середньої", - вказали в ОВА.

На Луганщині на окупованих шахтах затримують зарплату - ОВА08.06.24, 12:03 • 20449 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКримінал та НП
makiivkaМакіївка
kupianskКуп'янськ
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,930.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,884.51