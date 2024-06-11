На окупованій Луганщині вигоріло 7 тис. га лісу - ОВА
Київ • УНН
У Луганській області на окупованій територіях вигоріло 7000 гектарів лісу, звільнене Невське обстріляно ворогом з авіації, на окупованих територіях триває прихована мобілізація.
У Луганській області на окупованій територіях вигоріло 7 тис. га лісу, а звільнене Невське обстріляне російськими військами з авіації, повідомили у вівторок у Луганській ОВА, пише УНН.
Деталі
"Звільнене Невське обстріляне з авіації. Також село, де ще залишаються люди, зазнало обстрілів з мінометів та артилерії – ствольної та реактивної. Також в районі населеного пункту росіяни завдали авіаційного удару. Мінометний вогонь противник вів по Стельмахівці, Куземівці, Макіївці. Шість керованих авіаційних бомб ворог спрямував по Серебрянському лісу", – зазначив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
На Куп’янському напрямку, з його слів, загарбники атакували за підтримки авіації. Сили оборони відбили там вісім атак. Противник намагався просунутися в районах Невського, Греківки, у Серебрянському лісі на Лиманському напрямку, додав він.
"Від початку року пожежі знищили майже 7 тис. га території лісових масивів так званої "лнр". За цей час там сталося 176 випадків загоряння. Подекуди займалися житлові масиви, розташовані поблизу лісів. Окупаційна влада не має необхідної кількості сил та засобів, аби протидіяти стихії. Щоправда, вживає профілактичних заходів – на території "республіки" встановлено 39 стендів з відповідною інформацією та 42 шлагбауми, які мають стати перешкодою для перебування в лісі", - повідомили в ОВА у Facebook.
На окупованих територіях, повідомили в ОВА, триває прихована мобілізація. "Зокрема, дефіцит кадрів відчуває так зване "міністерство внутрішніх справ лнр". Нових співробітників туди набирають постійно. Приймають чоловіків віком від 18 до 55 років. Кажуть, що юридична освіта не завжди потрібна. Головне – наявність повної середньої", - вказали в ОВА.
На Луганщині на окупованих шахтах затримують зарплату - ОВА08.06.24, 12:03 • 20449 переглядiв