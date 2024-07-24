На временно оккупированных территориях Херсонской области враг усиливает фильтрационные мероприятия гражданских, а именно украинцев без российских паспортов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что врагом усиливается контроль всех гражданских, которые планируют выезд с временно оккупированной Херсонщины.

Это касается тех украинцев, которые не обменяли свои паспорта на российскую бумажку. К ним особенно придирчивое отношение. В результате люди, которые проходят проверку в местном аэропорту, просто не успевают на нужный рейс и становятся заложниками оккупантов, - говорится в сообщении.

В то же время Сопротивление отметил, что ранее на ВОТ Донецкой области враг согнал гражданских жителей в возрасте до 60 лет в помещение школы для проверок.

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