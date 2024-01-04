На временно оккупированных территориях Украины россияне не могут решить проблему с дефицитом сотрудников репрессивного аппарата. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что сейчас оккупанты имеют 40% недоукомплектования "отделения мвс" в Харцызске. Враг вынужден снижать требования к будущим сотрудникам и обещать социальную защиту, ведь сейчас дефицит решается путем привлечения гастролеров из Краснодарского края

Теперь "полицаем" может стать каждый, единственное условие - паспорт рф. Заметим, что такая ситуация наблюдается на всем ВОТ, ведь в большинство населения или покинуло регион, или было мобилизовано, или не сотрудничает с оккупантами - рассказали в Спротиве.

Напомним,

Оккупационные власти на оккупированных территориях Украины имеют проблемы с набором коллаборационистов: только 10 из 80 кандидатов из оккупированных регионов и Крыма прошли конкурсный отбор.

Низкая явка и процент успешных кандидатов вызвали недовольство оккупантов.

Украина идентифицировала и внесла в базу данных почти 250 тысяч захватчиков и коллаборационистов