На окупованих територіях України росіянам не вистачає поліцаїв: місцеві не погоджуються на співпрацю
Київ • УНН
Через критичний рівень нестачі колаборантів, росіяни на окупованих територіях України готові брати у поліцаї будь-кого, хто матиме паспорт рф.
На тимчасово окупованих територіях України росіяни не можуть розв'язати проблему з дефіцитом співробітників репресивного апарату. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що наразі окупанти мають 40% недоукомплектування "відділення мвс" у Харцизьку. Ворог змушений знижувати вимоги до майбутніх співробітників й обіцяти соціальний захист, адже наразі дефіцит вирішується шляхом залучення гастролерів з Краснодарського краю
Тепер "поліцаєм" може стати кожен, єдина умова – паспорт рф. Зауважимо, що така ситуація спостерігається на всьому ТОТ, адже в більшість населення або залишило регіон, або було мобілізовано, або не співпрацює з окупантами
Нагадаємо
Окупаційна влада на окупованих територіях України має проблеми з набором колабораціоністів: лише 10 з 80 кандидатів з окупованих регіонів та Криму пройшли конкурсний відбір.
Низька явка та відсоток успішних кандидатів викликали невдоволення окупантів.
Україна ідентифікувала та внесла до бази даних майже 250 тисяч загарбників і колаборантів22.12.23, 18:20 • 25365 переглядiв