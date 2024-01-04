На окупованих територіях України росіянам не вистачає поліцаїв: місцеві не погоджуються на співпрацю

На тимчасово окупованих територіях України росіяни не можуть розв'язати проблему з дефіцитом співробітників репресивного апарату. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що наразі окупанти мають 40% недоукомплектування "відділення мвс" у Харцизьку. Ворог змушений знижувати вимоги до майбутніх співробітників й обіцяти соціальний захист, адже наразі дефіцит вирішується шляхом залучення гастролерів з Краснодарського краю

Тепер "поліцаєм" може стати кожен, єдина умова – паспорт рф. Зауважимо, що така ситуація спостерігається на всьому ТОТ, адже в більшість населення або залишило регіон, або було мобілізовано, або не співпрацює з окупантами