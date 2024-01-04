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На окупованих територіях України росіянам не вистачає поліцаїв: місцеві не погоджуються на співпрацю

На окупованих територіях України росіянам не вистачає поліцаїв: місцеві не погоджуються на співпрацю

Київ • УНН

 • 23435 перегляди

Через критичний рівень нестачі колаборантів, росіяни на окупованих територіях України готові брати у поліцаї будь-кого, хто матиме паспорт рф.

На тимчасово окупованих територіях України росіяни не можуть розв'язати проблему з дефіцитом співробітників репресивного апарату. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що наразі окупанти мають 40% недоукомплектування "відділення мвс" у Харцизьку. Ворог змушений знижувати вимоги до майбутніх співробітників й обіцяти соціальний захист, адже наразі дефіцит вирішується шляхом залучення гастролерів з Краснодарського краю

Тепер "поліцаєм" може стати кожен, єдина умова – паспорт рф. Зауважимо, що така ситуація спостерігається на всьому ТОТ, адже в більшість населення або залишило регіон, або було мобілізовано, або не співпрацює з окупантами 

- розповіли у Спротиві.

Нагадаємо

Окупаційна влада на окупованих територіях України має проблеми з набором колабораціоністів: лише 10 з 80 кандидатів з окупованих регіонів та Криму пройшли конкурсний відбір.

 Низька явка та відсоток успішних кандидатів викликали невдоволення окупантів.

Україна ідентифікувала та внесла до бази даних майже 250 тисяч загарбників і колаборантів22.12.23, 18:20 • 25365 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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