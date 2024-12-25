На оккупированных рф территориях массово перестали часть VPN-сервисов и YouTube - СМИ

На оккупированных россией украинских территориях вместе со значительным ограничением доступа к YouTube прекратила работать и часть VPN-сервисов. Об этом Донбасс Реалии сообщают местные жители, передает УНН.

Детали

По данным издания, сейчас открыть YouTube невозможно со многими бесплатными VPN-сервисами в Донецке и Луганске.

Мониторинг Lantern, NTHLink и Psiphon, который провели для Донбасс Реалии местные жители, показал, что сервисы Lantern и NTHLink не работают полностью.

Дают доступ к YouTube сейчас платная и бесплатная версия Psiphon (но скачать бесплатную версию разработчика уже невозможно, предлагается только Psiphon Pro).

Кроме того, жители сообщают, что до сих пор работают VPN Clear, Planet VPN, "VPN Украина" и Super VPN. Разработчиком Clear является украинская компания MacPaw, Planet VPN - румынская Free VPN Planet. Два других сервиса не имеют четких данных о разработчиках: "VPN Украина" принадлежит компании AltApps, страна ее регистрации неизвестна, а Super VPN - компании SuperSoftTech также с неизвестной регистрацией, кроме того, в 2020 году этот VPN был фигурантом крупной утечки данных.

Также об отключении VPN пишут в комментариях подписчики Донбасс Реалии, в частности, речь идет о сервисе NTHLink, на базе которого был разработан эксплейнер для жителей оккупированных территорий.

Добавим

Телеграм-канале "ЗаТелеком", автором которого является IT-эксперт и исполнительный директор "Общества защиты интернета" Михаил Климарев, зафиксировал рекордное падение трафика YouTube в россии 23 декабря. Он проанализировал данные о трафике через сервис мониторинга Google, на их основе составил график замедления YouTube, который показывает, что в течение нескольких дней перед тем доступ к видеохостингу был значительно ограничен. Канал констатировал, что "YouTube де-факто заблокирован в рф".

Интернет на оккупированных территориях Украины контролируется по такому же принципу, как на территории россии.