На побережье Одесской области обезвредили дрейфующую мину, которую вынесло на берег, сообщили в пятницу в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Детали

Пограничники, как указано, обнаружили очередную морскую мину, которую в результате штормовой погоды вынесло к одному из пляжей. Находка была контролируемо обезврежена.

"Просим не подвергать себя опасности. Не приближайтесь к подозрительным предметам и зонам ограниченного доступа на побережье и в пограничной зоне", - отметили в ГПСУ в Telegram.

В Одесской области взорвали морскую мину, которую вынесло на побережье