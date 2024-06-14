Пограничники обезвредили дрейфующую мину, которую из-за штормовой погоды выбросило на берег пляжа в Одесской области.
На побережье Одесской области обезвредили дрейфующую мину, которую вынесло на берег, сообщили в пятницу в Госпогранслужбе, пишет УНН.
Детали
Пограничники, как указано, обнаружили очередную морскую мину, которую в результате штормовой погоды вынесло к одному из пляжей. Находка была контролируемо обезврежена.
"Просим не подвергать себя опасности. Не приближайтесь к подозрительным предметам и зонам ограниченного доступа на побережье и в пограничной зоне", - отметили в ГПСУ в Telegram.
В Одесской области взорвали морскую мину, которую вынесло на побережье9 мая 2024, 19:45 • 60190 просмотров