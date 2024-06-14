На одеський пляж під час шторму винесло морську міну: її знешкодили
Київ • УНН
Прикордонники знешкодили дрейфуючу міну, яку через штормову погоду викинуло на берег пляжу в Одеській області.
На узбережжі Одещини знешкодили дрейфуючу міну, яку винесло на берег, повідомили у п'ятницю у Держприкордонслужбі, пише УНН.
Деталі
Прикордонники, як вказано, виявили чергову морську міну, яку внаслідок штормової погоди винесло до одного з пляжів. Знахідку було контрольовано знешкоджено.
"Просимо не наражати себе на небезпеку. Не наближайтеся до підозрілих предметів і зон обмеженого доступу на узбережжі та в прикордонній зоні", - наголосили у ДПСУ у Telegram.
На Одещині підірвали морську міну, яку винесло на узбережжя09.05.24, 22:45 • 60392 перегляди