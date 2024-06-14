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На одеський пляж під час шторму винесло морську міну: її знешкодили

На одеський пляж під час шторму винесло морську міну: її знешкодили

Київ • УНН

 • 14270 перегляди

Прикордонники знешкодили дрейфуючу міну, яку через штормову погоду викинуло на берег пляжу в Одеській області.

На узбережжі Одещини знешкодили дрейфуючу міну, яку винесло на берег, повідомили у п'ятницю у Держприкордонслужбі, пише УНН.

Деталі

Прикордонники, як вказано, виявили чергову морську міну, яку внаслідок штормової погоди винесло до одного з пляжів. Знахідку було контрольовано знешкоджено.

"Просимо не наражати себе на небезпеку. Не наближайтеся до підозрілих предметів і зон обмеженого доступу на узбережжі та в прикордонній зоні", - наголосили у ДПСУ у Telegram.

На Одещині підірвали морську міну, яку винесло на узбережжя09.05.24, 22:45 • 60392 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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