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На Одещині підірвали морську міну, яку винесло на узбережжя

На Одещині підірвали морську міну, яку винесло на узбережжя

Київ • УНН

 • 60392 перегляди

Морська міна, що викинулася на узбережжя в Одеській області, була знешкоджена контрольованим вибухом в ніч на 9 травня, повідомили в Південному військовому окрузі Збройних сил України.

У ніч на 9 травня було знищено чергову морську міну, яку винесло на узбережжя Одещини. Виявлений боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву. Про це повідомили в Силах Півдня України, передає УНН.

Деталі

У випадку виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщувати/знешкоджувати.

У разі виявлення таких предметів – повідомте відповідні служби.

Партизани розвідали військово-морську базу чф у новоросійську - "АТЕШ"19.04.24, 13:29 • 18989 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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