На Одещині підірвали морську міну, яку винесло на узбережжя
Київ • УНН
Морська міна, що викинулася на узбережжя в Одеській області, була знешкоджена контрольованим вибухом в ніч на 9 травня, повідомили в Південному військовому окрузі Збройних сил України.
У ніч на 9 травня було знищено чергову морську міну, яку винесло на узбережжя Одещини. Виявлений боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву. Про це повідомили в Силах Півдня України, передає УНН.
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У випадку виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщувати/знешкоджувати.
У разі виявлення таких предметів – повідомте відповідні служби.
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