В Одесской области взорвали морскую мину, которую вынесло на побережье

В ночь на 9 мая была уничтожена очередная морская мина, которую вынесло на побережье Одесской области. Обнаруженный боеприпас был обезврежен путем контролируемого подрыва. Об этом сообщили в Силах Юга Украины, передает УНН.

Детали

В случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов ни в коем случае нельзя к ним приближаться, касаться или пытаться самостоятельно перемещать/повреждать.

В случае обнаружения таких предметов - сообщите соответствующие службы.

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