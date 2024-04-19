Партизаны разведали военно-морскую базу чф в новороссийске - "АТЕШ"

Партизаны разведали военно-морскую базу оккупантов в новороссийске краснодарского края рф. Именно сюда захватчики перебазировали большую часть своих кораблей. Об этом сообщает подпольное движение "АТЕШ", передает УНН.

Во время разведки было зафиксировано 134-ю Группу судов обеспечения новороссийской военно-морской базы, базу технического обслуживания флота и крупный нефтеперерабатывающий завод "Черномортранснафта", - говорится в сообщении.

Детали

Также зафиксировано размещение патрульных кораблей проекта 22160 и нефтяных танкеров."

рф переместила большинство своих военных кораблей в новороссийск из Крыма. Совсем скоро они будут уничтожаться и здесь, - отметили партизаны.

Напомним

россия в значительной степени вывела свои корабли и подводные лодки черноморского флота из Севастополя в новороссийск. После отстранения командующего чф в марте 2024 года, флот был наименее активным с начала войны.