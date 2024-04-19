Партизаны разведали военно-морскую базу чф в новороссийске - "АТЕШ"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
  •  50208 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  199990 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  233130 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  231678 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  175749 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  119217 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  129546 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  140037 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  138191 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124603 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

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"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

18 апреля 2024, 06:06  •  208693 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  314854 просмотра
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

16 апреля 2024, 06:10  •  324795 просмотра

Партизаны разведали военно-морскую базу чф в новороссийске - "АТЕШ"

Партизаны из подпольного движения "АТЕШ" провели разведку российской военно-морской базы в новороссийске, куда было передислоцировано большинство кораблей черноморского флота.

Война •   •  6708 просмотра
Партизаны разведали военно-морскую базу чф в новороссийске - "АТЕШ"

Посол ЕС отреагировала на удар рф по Днепропетровщине: "Украина срочно нуждается в большей поддержке со стороны противовоздушной обороны"

россия атаковала мирных жителей Днепра и прилегающих районов, в том числе тех, кто спал в своих домах. Посол ЕС призвала к срочной поддержке Украины со стороны противовоздушной обороны.

Война •   •  7825 просмотра
Посол ЕС отреагировала на удар рф по Днепропетровщине: "Украина срочно нуждается в большей поддержке со стороны противовоздушной обороны"

Европейский инвестиционный банк выделит Украине 560 миллионов евро на проекты по восстановлению инфраструктуры - Шмыгаль

Украина подписала меморандум с Европейским инвестиционным банком о получении 560 млн евро на энергетические проекты, транспортную инфраструктуру, реконструкцию жилья и восстановление экономики.

Экономика •   •  7577 просмотра
Европейский инвестиционный банк выделит Украине 560 миллионов евро на проекты по восстановлению инфраструктуры - Шмыгаль

Кулеба: Запад должен как можно быстрее предоставить Украине все необходимые ресурсы, чтобы спасти Европу от большей войны

Кулеба призывает Запад как можно быстрее предоставить Украине все необходимые ресурсы, чтобы предотвратить большую войну в Европе.

Война •   •  8023 просмотра
Кулеба: Запад должен как можно быстрее предоставить Украине все необходимые ресурсы, чтобы спасти Европу от большей войны

Полтора часа в бомбоубежище: вице-канцлер Германии спускался в укрытие в Киеве из-за воздушной тревоги

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек, который находился с рабочим визитом в Украине, был вынужден укрыться в бомбоубежище в Киеве из-за воздушной тревоги, проведя там около полутора часов.

Война •   •  9446 просмотра
Полтора часа в бомбоубежище: вице-канцлер Германии спускался в укрытие в Киеве из-за воздушной тревоги

"Дети не должны погибать в результате авиаударов в современной Европе": Кулеба рассчитывает на быстрое продвижение согласованного с G7

Двое детей в возрасте 14 и 8 лет погибли в результате российского удара в Днепропетровской области, что подчеркнуло насущную потребность в дополнительных системах противовоздушной обороны и жестокость российского террора против гражданского населения.

Война •   •  8529 просмотра
"Дети не должны погибать в результате авиаударов в современной Европе": Кулеба рассчитывает на быстрое продвижение согласованного с G7

минобороны подтвердило падение Ту-22, говорят о "технической неисправности"

российский бомбардировщик Ту-22 разбился после выполнения боевого задания. В министерстве обороны рф причиной аварии называют "техническую неисправность".

Война •   •  7614 просмотра
минобороны подтвердило падение Ту-22, говорят о "технической неисправности"

"Бенфика" Трубина покидает Лигу Европы, проиграв по пенальти "Марселю"

"Бенфика", за которую выступает украинский вратарь Анатолий Трубин, вылетела из Лиги Европы, проиграв "Марселю" по пенальти после домашней победы со счетом 2:1.

спорт •   •  6609 просмотра
"Бенфика" Трубина покидает Лигу Европы, проиграв по пенальти "Марселю"

Трамп призывает Европу усилить поддержку Украины в войне с россией

Дональд Трамп отметил важность выживания Украины и упрекнул европейских союзников за недостаточную финансовую поддержку Украины по сравнению с Соединенными Штатами.

Война •   •  6732 просмотра
Трамп призывает Европу усилить поддержку Украины в войне с россией

На Харьковщине СБУ разоблачила работников стратегического завода, которые хотели продать россии секретную документацию

В Харьковской области украинские правоохранители обезвредили российскую агентурную группу, которая пыталась вывезти в россию секретную документацию с местного стратегического завода. Задержанным сообщили о подозрении в государственной измене, им грозит пожизненное заключение.

Война •   •  9741 просмотра
На Харьковщине СБУ разоблачила работников стратегического завода, которые хотели продать россии секретную документацию