В Одесской области ВСУ сбили еще три российских крылатые ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Одесской области воины зенитных ракетных войск Вооруженных Сил Украины сбили еще три российских крылатые ракеты морского базирования, которые несли смерть мирным городам. Об этом сообщает Воздушное командование "Юг", передает УНН.
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"Сегодня, 25 марта, в Одесской области воины зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины "приземлили" еще три российские крылатые ракеты морского базирования, которые несли смерть мирным городам", - говорится в сообщении.
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Утром в пятницу русский корабль обстрелял населенный пункт Санжийку под Одессой, а через три часа с этого судна объявили о “гарантиях безопасности” для похода иностранных кораблей.