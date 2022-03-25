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Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине
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В Одесской области ВСУ сбили еще три российских крылатые ракеты

Киев • УНН

 • 116149 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Одесской области воины зенитных ракетных войск Вооруженных Сил Украины сбили еще три российских крылатые ракеты морского базирования, которые несли смерть мирным городам. Об этом сообщает Воздушное командование "Юг", передает УНН.

В Одесской области ВСУ сбили еще три российских крылатые ракеты

Цитата

"Сегодня, 25 марта, в Одесской области воины зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины "приземлили" еще три российские крылатые ракеты морского базирования, которые несли смерть мирным городам", - говорится в сообщении.

Дополнение

Утром в пятницу русский корабль обстрелял населенный пункт Санжийку под Одессой, а через три часа с этого судна объявили о “гарантиях безопасности” для похода иностранных кораблей.

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