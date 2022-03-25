В Одесской области ВСУ сбили еще три российских крылатые ракеты

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"Сегодня, 25 марта, в Одесской области воины зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины "приземлили" еще три российские крылатые ракеты морского базирования, которые несли смерть мирным городам", - говорится в сообщении.

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Утром в пятницу русский корабль обстрелял населенный пункт Санжийку под Одессой, а через три часа с этого судна объявили о “гарантиях безопасности” для похода иностранных кораблей.