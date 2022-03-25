На Одещині ЗСУ збили ще три російських крилаті ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. В Одеській області воїни зенітних ракетних військ Збройних Сил України збили ще три російських крилаті ракети морського базування, що несли смерть мирним містам. Про це повідомляє Повітряне командування "Південь", передає УНН.
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"Сьогодні, 25 березня, в Одеській області воїни зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України "приземлили" ще три російських крилаті ракети морського базування, що несли смерть мирним містам", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Зранку у п’ятницю російський корабель обстріляв населений пункт Санжійку під Одесою, а через три години із цього судна оголосили про “гарантії безпеки” для походу іноземних кораблів.