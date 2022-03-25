На Одещині ЗСУ збили ще три російських крилаті ракети

Цитата

"Сьогодні, 25 березня, в Одеській області воїни зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України "приземлили" ще три російських крилаті ракети морського базування, що несли смерть мирним містам", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Зранку у п’ятницю російський корабель обстріляв населений пункт Санжійку під Одесою, а через три години із цього судна оголосили про “гарантії безпеки” для походу іноземних кораблів.