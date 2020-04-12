В Одесской области зафиксирован первый летальный случай COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Одесской области зафиксировали первый летальный случай от коронавируса, умерла женщина 1959 года рождения. Об этом в Facebook написал глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.
"К сожалению, в Одесской области зафиксирован первый летальный случай пациента с коронавирусом. Ушла из жизни пациентка 1959 года рождения в Подольске. Выражаю свои глубокие соболезнования близким и родным.
Вирус наступает. При ухудшении самочувствия - сразу обращайтесь к врачу", - написал Куцый.
Как сообщал УНН, в Одесской области в городе Подольск подтвердили 4 случая заболевания коронавирусом. Сейчас в области уже 67 больных.