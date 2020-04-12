На Одещині підтвердили ще 4 нових випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. На Одещині у місті Подільск підтвердили 4 випадки захворювання на коронавірус. Наразі в області вже 67 хворих. Про це у Facebook написав голова Одеської ОДА Максим Куций, передає УНН.
"Вже 67 осіб в Одеській області мають підтверджений діагноз захворювання на COVID-19. Станом на 9:00 12-го квітня ми отримали від лабораторного центру МОЗ в Одесі ще 4 підтверджених випадки захворювання на коронавірус", - написав Куций.
За його словами, всі нові захворілі з міста Подільськ. Це 4 жінки віком від 38 до 65 років.
"Таким чином, у населених пунктах області зафіксовано 38 випадків захворювання на COVID-19, а в Одесі — 29. Динаміка розповсюдження вірусу в регіоні — тривожна", - додав Куций.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні зареєстровано 266 нових випадків коронавірусу, з них 26 дітей.