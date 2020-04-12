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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 20681 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 31066 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В Одесской области подтвердили еще 4 новых случая COVID-19

В Одесской области подтвердили еще 4 новых случая COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12460 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Одесской области в городе Подольск подтвердили 4 случая заболевания коронавирусом. Сейчас в области уже 67 больных. Об этом в Facebook написал глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.

"Уже 67 человек в Одесской области имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19. По состоянию на 9:00 12-го апреля мы получили от лабораторного центра Минздрава в Одессе еще 4 подтвержденных случая заболевания коронавирусом", - написал Куцый.

По его словам, все новые заболевшие из города Подольск. Это 4 женщины в возрасте от 38 до 65 лет.

"Таким образом, в населенных пунктах области зафиксировано 38 случаев заболевания COVID-19, а в Одессе - 29. Динамика распространения вируса в регионе - тревожная", - добавил Куцый.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 266 новых случаев коронавируса, из них 26 детей.

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