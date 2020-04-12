В Одесской области подтвердили еще 4 новых случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Одесской области в городе Подольск подтвердили 4 случая заболевания коронавирусом. Сейчас в области уже 67 больных. Об этом в Facebook написал глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.
"Уже 67 человек в Одесской области имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19. По состоянию на 9:00 12-го апреля мы получили от лабораторного центра Минздрава в Одессе еще 4 подтвержденных случая заболевания коронавирусом", - написал Куцый.
По его словам, все новые заболевшие из города Подольск. Это 4 женщины в возрасте от 38 до 65 лет.
"Таким образом, в населенных пунктах области зафиксировано 38 случаев заболевания COVID-19, а в Одессе - 29. Динамика распространения вируса в регионе - тревожная", - добавил Куцый.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 266 новых случаев коронавируса, из них 26 детей.