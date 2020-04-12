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На Одещині зафіксований перший летальний випадок COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. На Одещині зафіксували перший летальний випадок від коронавірусу, померла жінка 1959 року народження. Про це у Facebook написав голова Одеської ОДА Максим Куций, передає УНН.

"На жаль, на Одещині зафіксовано перший летальний випадок пацієнта із коронавірусом. Пішла з життя пацієнтка 1959 року народження у Подільську. Висловлюю свої глибокі співчуття близьким та рідним.

Вірус наступає. При погіршені самопочуття — одразу звертайтеся до лікаря", - написав Куций.

Як повідомляв УНН, на Одещині у місті Подільск підтвердили 4 випадки захворювання на коронавірус. Наразі в області вже 67 хворих.

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