На Одещині зафіксований перший летальний випадок COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. На Одещині зафіксували перший летальний випадок від коронавірусу, померла жінка 1959 року народження. Про це у Facebook написав голова Одеської ОДА Максим Куций, передає УНН.
"На жаль, на Одещині зафіксовано перший летальний випадок пацієнта із коронавірусом. Пішла з життя пацієнтка 1959 року народження у Подільську. Висловлюю свої глибокі співчуття близьким та рідним.
Вірус наступає. При погіршені самопочуття — одразу звертайтеся до лікаря", - написав Куций.
Як повідомляв УНН, на Одещині у місті Подільск підтвердили 4 випадки захворювання на коронавірус. Наразі в області вже 67 хворих.