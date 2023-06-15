В Одесской области определены 12 учреждений, готовых принимать пациентов в случае распространения инфекций

В то же время, по его словам, пробы воды пока соответствуют сезонным нормам. Но купаться запрещено.

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«Я хотел бы успокоить. Действительно, в воде обнаружены ротавирусные инфекции, сальмонелла, но все эти инфекции - в пределах сезонной допустимости. Мы сообщаем об этом населению. Сейчас и так запрещено купаться в море, но чтобы они не нарушали этот режим и не подвергали себя опасности», - сообщил Кипер.

Он заверил, что ситуация контролируемая, но все соответствующие службы, в частности, и больницы, готовы на случай, если она ухудшится.

Глава ОВА добавил, что постоянно отбираются пробы воды и постоянно проводятся лабораторные анализы.

«Полиция отрабатывает все стихийные рынки. Есть случаи изъятия рыбы, которая не прошла те или иные исследования. Все службы работают», - сказал Кипер, подчеркнув, что делается все возможное во избежание вспышек инфекций и отравлений людей.

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