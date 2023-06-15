На Одещині визначено 12 закладів, які готові приймати пацієнтів у випадку поширення інфекцій
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Наразі епідеміологічна ситуація в області контрольована та прогнозована. Визначено 12 закладів, які готові надавати послуги в надзвичайних ситуаціях. Вони надають допомогу в тому числі у разі поширення інфекцій. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
Водночас, за його словами, проби води наразі відповідають сезонним нормам. Та купатися заборонено.
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«Я хотів би заспокоїти. Дійсно, у воді виявлені ротавірусні інфекції, сальмонела, але всі ці інфекції - у межах сезонної допустимості. Ми повідомляємо про це населення. Зараз і так заборонено купатися в морі, але щоб вони не порушували цей режим і ненаражали себе на небезпеку», - повідомив Кіпер.
Він запевнив, що ситуація контрольована, але всі відповідні служби, зокрема, і лікарні, готові на випадок, якщо вона погіршиться.
Голова ОВА додав, що постійно відбираються проби води і постійно проводяться лабораторні аналізи.
«Поліція відпрацьовує усі стихійні ринки. Є випадки вилучення риби, яка не пройшла ті чи інші обстеження. Усі служби працюють», - сказав Кіпер, наголосивши, що робиться все можливе для уникнення спалахів інфекцій та отруєнь людей.
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