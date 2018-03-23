В Одесской области выпал желтый снег
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В прошедшие сутки на юге Одесской области выпал снег желтого цвета. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook, передает УНН.
"За прошедшие сутки на юге Одесской области выпал снег желтого цвета. Это было вызвано перемещением пылевого облака на высоте 3-5 км из районов северной Африки", - говорится в сообщении.
Напомним, этой зимой в Сахаре дважды выпадал снег. Так, в ночь на 6 февраля в пустыне Сахара в городе Айн-Сефра на северо-западе Алжира выпало несколько сантиметров снега.
Также выпадал в этом городе 7 января. Тогда всего выпало около 40 см снега.