На Одещині випав жовтий сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Минулої доби на півдні Одеської області випав сніг жовтуватого кольору. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook, передає УНН.
“Минулої доби на півдні Одещини випав сніг жовтуватого кольору. Це було спричинено переміщенням пилової хмари на висоті 3-5 км з районів північної Африки”, — сказано у повідомленні.
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Нагадаємо,цієї зими в Сахарі двічі випадав сніг. Так, у ніч на 6 лютого в пустелі Сахара в місті Айн-Сефра на північному заході Алжиру випало кілька сантиметрів снігу.
Також випадав у цьому місті 7 січня. Тоді всього випало приблизно 40 см снігу.