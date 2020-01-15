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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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В Одесской области учительница избила 9-летнего мальчика

Киев • УНН

 • 15380 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. В Одесской области учительница частной школы избила 9-летнего ученика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

В Одесской области учительница избила 9-летнего мальчика

"В полицию обратилась мать 9-летнего мальчика и сообщила, что в частной школе, где учится ее сын, его избила учительница", - говорится в сообщении.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Напомним, в Тернопольской области родителей подозревают в избиении трехлетнего мальчика, который уже убегал из дома.

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