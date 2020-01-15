На Одещині вчителька побила 9-річного хлопчика
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. На Одещині вчителька приватної школи побила 9-річного учня. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
“До поліції звернулася мати 9-річного хлопчика і повідомила, що в приватній школі, де навчається її син, його побила вчителька”, — сказано у повідомленні.
За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин події.
Нагадаємо, на Тернопільщині батьків підозрюють у побитті трирічного хлопчика, який вже тікав з дому.