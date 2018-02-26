В Одесской области государству вернули имущество санатория "Затока"
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 26 февраля. УНН. Прокуратура через суд добилась возвращения в государственную собственность имущества санатория "Затока" площадью 2,5 тыс. квадратных метров. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
"Исковые требования прокуратуры заключались в истребовании зданий и сооружений санатория "Затока" общей площадью почти 2500 кв. м, расположенных на побережье Черного моря. Основанием иска стало незаконное выбытие из собственности государства спорного имущества, а именно 53 домиков, которые предприятие оформило в частную собственность на основании судебных решений", - говорится в сообщении.
Сейчас решение суда вступило в законную силу, а ответчика обязано вернуть имущество санатория в собственность государства.
В настоящее время отделением Фонда госимущества принимаются меры по регистрации права собственности на имущество санатория.
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