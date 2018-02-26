На Одещині у власність державі повернули майно санаторію “Затока”
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 26 лютого. УНН. Прокуратура через суд домоглася повернення в державну власність майна санаторію “Затока” площею 2,5 тис. метрів квадратних. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
“Позовні вимоги прокуратури полягали у витребуванні будівель та споруд санаторію „Затока“ загальною площею майже 2500 кв. м, розташованих на узбережжі Чорного моря. Підставою позову стало незаконне вибуття із власності держави спірного майна, а саме 53 будиночків, які підприємство оформило у приватну власність на підставі судових рішень”, — йдеться у повідомленні.
Наразі рішення суду набрало законної сили, а відповідача зобов’язано повернути майно санаторію до власності держави.
На теперішній час відділенням Фонду держмайна вживаються заходи щодо реєстрації права власності на майно санаторію.
Як повідомляв УНН, під Одесою невідомі підпалили базу відпочинку.