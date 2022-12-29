В Одесской области работает ПВО - глава ОВА

Цитата

"Внимание Одесская область! Противник осуществляет массированный ракетный удар по Украине. Сейчас над областью работает ПВО. Прошу жителей находиться в укрытиях, и не снимать, или комментировать работу подразделений противовоздушной обороны, и ждать официальных сообщений. Спасибо за понимание. Слава Украине!" – написал он.

Тем временем воздушная тревога распространилась на всю Украину, сообщается об угрозе массированного ракетного удара.

В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и в Житомирской области.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.