Над Житомирщиною зафіксовано проліт ракети, працює ППО - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Над Житомирщиною зафіксовано проліт ракети, працює ППО, повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко в Telegram, пише УНН.
Цитата
"Зафіксовано проліт ракет над Житомирщиною. Працює ППО! Залишайтеся в укриттях!" - написав він.
Згодом Бунечко додав про "захід ракети на Житомирщину".
Тим часом повітряна тривога розповсюдилася на всю Україну, повідомляється про загрозу масованого ракетного удару.
У Києві працює ППО, як і у Київській області.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.