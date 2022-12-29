На Одещині працює ППО - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Над Одещиною працює ППО, повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко у Телеграм, пише УНН.
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"Увага Одещина! Противник здійснює масований ракетний удар по Україні. Зараз над областю працює ППО. Прошу мешканців знаходитись в укриттях, та не знімати, або коментувати роботу підрозділів протиповітряної оборони, та чекати на офіційні повідомлення. Дякую за розуміння. Слава Україні!" - написав він.
Тим часом повітряна тривога розповсюдилася на всю Україну, повідомляється про загрозу масованого ракетного удару.
У Києві працює ППО, як і у Київській області та на Житомирщині.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.